بيدري: هكذا كانت خطة فليك.. والفوز هام بسبب مواجهاتنا ضد بايرن ميونخ!

فليك كان ينوي مواجهة إشبيلية بطريقة مختلفة...

كشف بيدري، لاعب برشلونة، أن مدرب الفريق الكتالوني، كان ينوي مواجهة إشبيلية، بطريقة مختلفة، عن التي بدأ بها اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في الدوري الإسباني.

ونجح برشلونة، في تحقيق فوزًا عريضًا على إشبيلية بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، على ملعب مونتجويك.

وقال بيدري في تصريحات عقبت اللقاء: "كنت سألعب في المركز رقم 10، في مباراة الليلة ولكن إريك جارسيا، تعرض للإصابة أثناء عمليات الإحماء، فتغيرت الخطة".

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وأضاف: "هذا الأسبوع سيكون صعبًا، ولكننا مستعدون وسندخل المباريات القادمة بشعور جيد، كان علينا تحقيق الفوز في مباراة الليلة، لمنحنا دفعة جيدة قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا".

وشهد لقاء الليلة، مشاركة جافي لاعب برشلونة، لأول مرة بعد عودته من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب قرابة العام تقريبًا، وقال بيدري في ليلة عودة زميله: "أنا فخور جدًا بجافي، يمكننا أن نقول إن الجماهير تحبه، ونحن نحبه، الجميع يحبه".

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لمواجهة بايرن ميونخ، مساء الأربعاء القادم في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، بينما سيحل ضيفًا على ريال مدريد، في قمة الدوري الإسباني مساء السبت المقبل.