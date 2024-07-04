بيدري عن نجم ريال مدريد: تصرفاته غير محترمة و"أطفال" برشلونة فازوا بالألقاب!

نجم الفريق الكتالوني يشعل قمة ألمانيا وإسبانيا في اليورو

خرج بيدري لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا، للهجوم على أنطونيو روديجر مدافع ألمانيا وريال مدريد بسبب تصرفاته الاستفزازية تجاه الخصوم.

بيدري ظهر في مقابلة مع راديو "ماركا" قبل مواجهة إسبانيا وألمانيا المقرر إقامتها غدًا، الجمعة، في إطار ربع نهائي يورو 2024، لينتقد تصرفات روديجر الذي سبق له أن قام بـ"قرص" ألفارو موراتا مهاجم المنتخب الإسباني في لقاء سابق بين الفريقين.

وقال نجم برشلونة في تصريحاته:"روديجر لاعب قوي ومدافع رائع جدًا، ولكننا لا نشعر بالخوف منه، القرص بالنسبة لي يظهر الكثير من عدم الاحترام، لأنه أمر مؤلم ومستفز".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن تصريحات إلكاي جوندوجان وانتقاده للاعبي برشلونة بعد الكلاسيكو الموسم الماضي:"الأشياء في الخارج يتم تضخيمها بشكل كبير، إنهم يريدون تدميرك بأي شكل من الأشكال، جوندو لاعب مذهل ومخلص للغاية، عندما نخسر نحن لا نضحك ونحتفل بل نحاول إيجاد الحلول".

وخلال حديثه شدد بيدري على عدم شعوره بالغضب من تصريحات ينس ليمان أسطورة ألمانيا وآرسنال، ورؤيته بأن المنتخب الإسباني يتكون من مجموعة من الأطفال، مشيرًا إلى أن برشلونة لديه مجموعة شابة أيضًا ومع ذلك فازوا بالبطولات.

جدير بالذكر أن بيدري البالغ من العمر 21 ظهر في 3 مباريات من أصل 4 لإسبانيا في اليورو، حيث جلس كبديل غير مستخدم أمام ألبانيا، ولعب تمريرة حاسمة في المباراة الأولى ضد كرواتيا.