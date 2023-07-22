بيدري: مبابي إلى برشلونة؟ سنترك النادي يفعل ما يجب القيام به!

المهاجم الفرنسي على أعتاب مغادرة باريس سان جيرمان هذا الصيف

رد بيدري لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، على الأنباء المنتشرة مؤخرًا حول قدوم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى برشلونة.

أزمة حادة يواجهها مبابي مع باريس سان جيرمان، بعد قيام النادي الفرنسي باستبعاد اللاعب من جولته الآسيوية، لرفضه فكرة استمراره حتى نهاية عقده قبل الرحيل بالمجان.

ريال مدريد يبدو الوجهة الأقرب لصاحب الـ24 سنة، ولكن برشلونة ظهر كذلك ضمن الوجهات المحتملة لمبابي الذي يرفض التوقيع على عقد جديد أو الرحيل هذا الصيف.

وفي حوار لصحيفة "ماركا" الإسبانية قال بيدري:"أنا لست مديرًا رياضيًا ولا رئيسًا لريال مدريد، نحن الآن في الجولة التحضيرية وتركناهم يفعلون ما يتعين عليهم القيام به".

وأما عن قدوم إلكاي جوندوان:"إنه لأمر رائع جدًا رؤيته وهو يستحوذ على الكرة ويتحرك بها ولا يخسرها بسهولة، أشعر بالاستمتاع لتواجده معنا حيث ينقل الكثير من الهدوء للفريق".

إمكانية رحيل فيران توريس:"إنه هادئ للغاية ويريد العمل وإثبات نفسه للجميع، أعتقد أنه سيساعدنا كثيرًا بما يمتلكه من صفات".

يذكر أن برشلونة يتواجد حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض الجولة التحضيرية للموسم الجديد، حيث يستعد لمواجهة يوفنتوس، غدًا، الأحد، قبل اللعب أمام آرسنال يوم 27 يوليو الجاري، وبعدها سيخوض كلاسيكو ودي ضد ريال مدريد يوم 30 من نفس الشهر.