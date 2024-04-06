خشية إغراءات عمالقة أوروبا.. برشلونة يطالب نجمه بـ"التجديد المبكر"!

أحد أسس المشروع الجديد

تعتزم إدارة برشلونة التحرك من أجل تجديد عقد نجم الوسط بيدري، الذي ينتهي عقده في صيف 2026.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن "البارسا يستهدف تمديد عقد بيدري مبكرًا، خشية الدخول في مشاكل قد تعرقل التجديد، وكذلك لغلق الباب أمام الراغبين في ضمه".

وأوضحت أن النادي الكتالوني أخطر صاحب الـ21 عامًا برغبتهم في التجديد، حيث ترى الإدارة أن بيدري "أحد أسس مشروع النادي الجديد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولفتت إلى أن "ممثلي اللاعب سيجتمعون مع الإدارة من أجل الاتفاق على تفاصيل العقد الجديد، من حث الراتب والبنود الأخرى".

يشار إلى أن بيدري، الذي عانى من موسم سيئ تعرض خلاله للعديد من الإصابات، قد وقع عقدًا مع برشلونة في 2021 يمتد حتى 2026، مع شرط جزائي يبلغ مليار يورو.