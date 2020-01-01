بيدري: اللعب بجوار ميسي حلم وكومان مدرب واضح

أتمنى عودة فاتي قريبًا..

أعرب بيدري، لاعب برشلونة، عن استمتاعه باللعب بجوار ليونيل ميسي، في الوقت الذي أثنى فيه على مدربه رونالد كومان ومدى وضوحه في التعامل مع لاعبيه.

بيدري وصل إلى برشلونة الصيف المنقضي من لاس بالماس وهو لم يتمم الثامنة عشر من عمره، ولكنه استطاع كسب ثقة كومان وصار من الدعائم الأساسية للبلوجرانا معه.

ورغم أن الصحف في البداية طرحت إمكانية مغادرته على سبيل الإعارة، لكن بيدري رد بقوة على أرض الملعب، واعتبر أن تلك الأنباء كانت دافعًا له للنمو لا العودة للخلف.

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اللاعب في تصريحات للصحافة قال "بالطبع ألاحظ كل ما يخرج ويقال، لكنني أخذ الأمور بشكل طبيعي وأواصل العمل. في الكثير من الأحيان ما أقوم به هو تجنب الأشياء، فهذا أفضل شيء لشخص عمره 17 عامًا، من الأفضل الاعتقاد بعدم وجود ضغط لمواصلة العمل".

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كما أضاف متحدثًا عن ليونيل ميسي "في أول يوم لي في المدينة الرياضية جاء واستقبلني وقال لي مرحبًا بك في برشلونة. بالنسبة لي، كان الأمر أشبه بهدية عيد الميلاد".

وتابع "قلت له شكرًا وأعربت له عن تحمسي الشديد. أُقر أن الانتقال من مشاهدته على التلفاز إلى العمل معه أمر مثير للإعجاب حقًا".

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وعن أنسو فاتي، قال "الإصابة الآن سيئة بالنسبة له وللجميع، لكنه سيتعافى قريبًا وأنا متأكد من أنه سيعود بنفس المستوى. لقد أخبرته بأنني أريد عودته سريعًا حتى أتمكن من الاستمرار في الاستمتاع به داخل وخارج الملعب".

العلاقة بينه وبين كومان جيدة، فقال "منذ اليوم الأول كان على صواب ووضوح شديد معي، أخبرني أن عليّ تحسين اللياقة البدنية والعمل لأظهر له ما يمكنني فعله".

وأتم "بدلًا من الغرق وفقدان الأمل، أعطتني أخبار إمكانية خروجي معارًا القوة لإظهار أنني أستطيع أن أكون هنا وأنه يمكنني القيام بأشياء جيدة في أفضل فريق في العالم، حاولت جاهدًا".

يذكر أن بيدري حتى الآن قد شارك في 10 مباريات على مختلف الأصعدة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين، أحدهما في الدوري الإسباني والآخر في دوري أبطال أوروبا.