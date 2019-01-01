بيدرو يتحدث عن هدفه الخرافي

أبرز ما قاله بيدرو رودريجيز حول هدفه الرائع في شباك ريد بول سالزبورج

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تحدث نجم تشيلسي بيدرو رودريجيز عن هدفه الرائع في شباك ريد بول سالزبورج في المواجهة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء.

وحقق تشيلسي انتصارًا كاسحًا على ريد بول سالزبورج بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، وذلك في مباراة ودية في إطار الموسم التحضيري للفريقين.

وعقب اللقاء توجه بيدرو برسالة شكر إلى جماهير تشيلسي نشرها حساب النادي الرسمي على تويتر عبر مقطع فيديو صغير للمهاجم الإسباني.

وأضاف: "الهدف جاء وفق عمل جماعي رائع لم أكن فيه أنا البطل الوحيد، حيث أن تمريرة تومي أبراهام السحرية فتحت المجال ليخرج الهدف بهذه الصورة".

وتابع: "أود توجيه الشكر للجماهير على الدعم المستمر لنا وعلى إعجابهم بمثل هذه اللقطات، ونتمنى أن تستمر كما نتمنى استمرار الدعم فيما هو قادم"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 31, 2019

رونالدو وميسي وصلاح والبقية.. ماذا قدم مرشحو جائزة الأفضل؟

يذكر أن تشيلسي كان قد حقق عددًا من الانتصارات في الجولة التحضيرية أهمها كان الفوز على برشلونة في كأس الأبطال الودية.