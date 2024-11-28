بيدرو وكونيا.. أبرز الخيارات خارج قمة ليفربول وسيتي في فانتازي الدوري الإنجليزي

نصائح الجولة الـ13 من فانتازي الدوري الإنجليزي

تنطلق الجولة الثالثة عشرة من منافسات فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، مساء الجمعة، بمواجهة مغرية للغاية من الناحية الفانتازية، حيث يستضيف فريق برايتون نظيره ساوثهامبتون.

وبالنظر إلى ما يقدمه برايتون في آخر جولتين، فقد قام الفريق بعمل رائع بالفوز على مانشستر سيتي 2-1 على ملعب فالمر، ونجح في الفوز خارج الديار بنفس النتيجة على بورنموث، وكان مفتاح الفوز في الانتصارين هو البرازيلي المتألق جواو بيدرو.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

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القمة في أنفيلد

ربما يكون بيدرو خيارًا رائعًا لبداية الجولة، لكن نهايتها ستكون حامية الوطيس، إذ يستقبل ليفربول المتصدر برصيد 31 نقطة، منافسه الأزلي والوصيف برصيد 23 نقطة مانشستر سيتي، في قمة مباريات الأسبوع على ملعب أنفيلد، معقل الريدز.

وبكل تأكيد، يعد التعويل على لاعبي مانشستر سيتي في هذه المباراة مخاطرة كبيرة، نظرًا للحالة غير المسبوقة التي يمر بها الفريق مع مدربه بيب جوارديولا، حيث فشل الفريق في تحقيق الفوز خلال آخر 6 مباريات خاضها في جميع المسابقات.

وعلى مستوى الدوري الإنجليزي، خسر مانشستر سيتي في آخر 3 مباريات، في الوقت الذي يعيش فيه ليفربول أفضل أوقاته محليًا وأوروبيًا، محلقًا في صدارة ترتيب البريميرليج ودوري أبطال أوروبا.

ويُنصح بعدم التفريط في لاعبي ليفربول خلال المباراة، بما في ذلك عناصر الدفاع، لأن الفريق يلعب بتوازن متميز، لكن أبرز الخيارات في الريدز هو بالتأكيد محمد صلاح.

خيارات أخرى

يمكن كذلك إعطاء فرصة أخرى للاعبي مانشستر يونايتد تحت قيادة المدير الفني الجديد روبن أموريم، بعد الظهور الباهت في الجولة الماضية أمام إبسويتش تاون.

كما يفضل وجود عنصر واحد على الأقل من هجوم ووسط توتنهام في الفريق، سواء سون هيونج مين أو دومينيك سولانكي أو المتألق جيمس ماديسون.

ويخوض تشيلسي مواجهة متوازنة أمام أستون فيلا، لكن يكفي تواجد كول بالمر أو نيكولاس جاكسون في التشكيلة.

ولا ينصح أبدا بتجاهل أحد أبرز العناصر الهجومية في الجولات الأخيرة، البرازيلي ماتيوس كونيا مهاجم وولفرهامبتون، الذي أصبح بمثابة منجم للنقاط لكل من يمتلكه في تشكيلته.

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