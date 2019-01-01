بيدرو مانويل يدخل ضمن المرشحين لتدريب اتحاد جدة

اتحاد جدة يبحث عن مدير فني جديد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن نية نادي اتحاد جدة السعودي، في التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعرض اتحاد جدة للهزيمة أمام أبها، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بهدفين مقابل هدف.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن اتحاد جدة وضع البرتغالي بيدرو مانويل المدير الفني لألميريا الإسباني ضمن المرشحين لتدريب الفريق.

وكان اتحاد جدة قد أعلن إقالة التشيلي لويس سييرا خلال الأيام الماضية بسبب تراجع النتائج وسوء الأداء، وتعيين العبدلي بدلًا منه بشكل مؤقت.

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وتسعى إدارة اتحاد جدة جس نبض المدير الفني البرتغالي بيدرو، واستطلاع رأيه في تولي تدريب العميد خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن ألميريا الإسباني تعود ملكيته لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية السعودية، ويقدم عروضًا طيبًا خلال الموسم الحالي في الدوري الإسباني للدرجة الثانية.