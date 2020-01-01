بيدرو لكريستيانو رونالدو: أنا بطل العالم.. من أنت؟

قصة جديدة من كواليس الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد تشهد دائمًا العديد من الخلافات والأزمات بين اللاعبين وخاصة في الفترة بين 2010 و2013 بوجود جوزيه مورينيو مدربًا للنادي الملكي.

ورغم سخونة المباراة وصعوبتها بين فريقين يمتلكان أفضل النجوم في العالم وقتها، لكن ما كان أكثر سخونة هي الخلافات والشجار بين اللاعبين كثيرًا داخل الملعب.

وتعد مواجهة نوفمبر 2010 بين برشلونة وريال مدريد في "كامب نو" بداية الأزمة بين قطبي إسبانيا، وهي أول مباراة لمورينيو على مقاعد بدلاء النادي الملكي وشهدت فوز البلوجرانا بخماسية نظيفة.

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اللقاء كان محتمدًا للغاية حتى أنّ حكم المباراة اعترف بأنه رغب كثيرًا في إطلاق صافرة النهاية مبكرًا لإنهاء هذه الأحداث.

ومن بين لقطات اللقاء، حدث أن تشاجر كريستيانو رونالدو مع بيب جوارديولا، وهو ما دفع أندريس إنييستا للهجوم على صاروخ ماديرا تبعه العديد من اللاعبين من بينهم بيدرو.

ووسط الخلاف - بحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" - هاجم كريستيانو رونالدو بيدرو بقوله: "ما أنت لتتحدث؟." ليرد مواليد جزر الكناري سريعًا: "أنا بطل العالم، من أنت؟".

ولم تمر سوى أيام حتى واجه منتخب البرتغال نظيره الإسباني في لقاء ودي انتهى برباعية نظيفة لبرازيل أوروبا.

ورغم هذا الحادث، بيدرو أكد احترامه الكبير لمسيرة كريستيانو رونالدو وذلك في حوار عام 2013، انتقد فيه تصريحات رئيس الاتحاد الدولي وقتها، سيب بلاتر، الساخرة من صاروخ ماديرا.