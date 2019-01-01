بيدرو: فان دايك الأفضل ويذكرني براموس

تعرف على تصريحات بيدرو قبل مواجهة تشيلسي في السوبر الأوروبي

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أكد بيدرو رودريجيز، لاعب تشيلسي الإنجليزي، أنّ فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، هو الأفضل في مركزه بالعالم خلال الوقت الراهن مشيرًا إلى أنّه يشبه كثيرًا سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد.

فان دايك مرشج لجائزة أفضل مدافع في أوروبا ويتنافس مع ماتياس دي ليخت وترنت ألكسندر أرنولد.

وقال بيدرو في تصريحات صحفية: "إنهما أفضل مدافعين في العالم وربما في الوقت الحالي على القمة سواء راموس أو فان دايك".

وأوضح: "راموس لاعب رائع وأعرفه جيدًا؛ مدافع متمرس ورائع بالكرة أما فان دايك فهو قوي وجيد في الألعاب الهوائية وقادر على تسجيل الأهداف. الإثنين على أعلى مستوى".

لاعب برشلونة السابق أشار إلى أنّ موسم الهولندي كان أفضل كونه حقق دوري أبطال أوروبا وحصد لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وحول السوبر الأوروبي، علّق صاحب الـ 32 عامًا: "هذه بطولة جديدة ونسعى للقتال لأجل الفوز بها وتحقيقها ضروري لمنحنا الثقة والقدرة على الاستمرار".

واختتم: "هذه المرة الرابعة التي أشارك في النهائي وكنت محظوظًا بالتتويج بها 3 مرات ولديّ ذكريات رائعة في آخر مرة (عام 2015) ولكن ليفربول فريق قوي ولديه لاعبين على أعلى مستوى ولن يكون الأمر هينًا".

جدير بالذكر أنّ بيدرو حقق السوبر الأوروبي في 2009 و2011 و2015 مع برشلونة وسجل في أول وآخر نسخة له هدف الفوز للبلوجرانا.