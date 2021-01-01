بيتوني لجماهير ريال مدريد: لا تفقدوا الأمل في الدوري الإسباني!

تصريحات واضحة..

رغم الهزيمة التي مُنيّ بها ريال مدريد من ليفانتي بهدفين لهدف، يؤمن دافيد بيتوني، مساعد زين الدين زيدان في تدريب النادي الملكي بأن فريقه لا يزال يمتلك حظوظًا للتتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

بعد هزيمة اليوم من الممكن أن يصبح الفارق بين الريال والمتصدر أتلتيكو مدريد 13 نقطة حال فوز الروخي بلانكوس بالمباراتين المتبقيتين له، ما يدحض نظريًا آمال الميرينجي في الحفاظ على لقب الليجا.

إلا أن بيتوني يؤمن بأن الحمض النووي لريال مدريد لا يعرف الاستسلام، وقد حثّ الجماهير على مواصلة الإيمان بفريقهم في الفترة المقبلة رغم التعثرات الكثيرة.

مساعد المدرب قال في تصريحاته للإعلام بعد المباراة "لا يزال المدريديستا يؤمنون بفريقهم لأن الحمض النووي للنادي هو القتال على جميع الألقاب حتى النهاية".

ريال مدريد اضطر لإكمال المباراة منذ الدقيقة التاسعة بعشرة لاعبين بعد طرد إيدير ميليتاو، ما كان نقطة محورية في المباراة، ويرى بيتوني أن ردة فعل فريقه على البطاقة الحمراء والنقص العددي كانت جيدة.

بيتوني أضاف "حتى رغم الطرد واصلنا الضغط بقوة، وهذا إيجابي للغاية، كان موقف اللاعبين إيجابيًا للغاية، نحن الآن نشعر بخيبة أمل لكن موقفنا كان جيدًا، لعبنا حتى النهاية".

وتابع "إنها هزيمة صعبة، بعد الدقيقة التاسعة أصبحت المباراة شاقة، سجلنا هدفنا ثم هدف ليفانتي جعلنا ننهار، دخلنا الشوط الثاني بشكلٍ جيد وقمنا ببعض الخطورة، ثم أتى هدفهم الثاني".

"رأيت فريقًا يتمتع بسلوك وشخصية جيدة، في غرفة الملابس رأيت اللاعبين الحزينين، لكن مع نية القتال حتى النهاية."

وأتم متحدثًا عن استبدال كريم بنزيما "نحن لا ننظر إلى من الهداف وما إلى ذلك، لدينا فريق كبير والمهاجم الثاني هو ماريانو وقد وضعناه في مكان بنزيما ليجد النضارة والتمرير الجيد، لا شيء آخر".

الجدير بالذكر أن زيدان لم يتواجد في المباراة للمرة الثانية على التوالي بسبب إصابته بفيروس كورونا، لذلك فكان بيتوني هو القائد الفعلي للمباراة من أرض الملعب.