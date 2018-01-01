غياب حسين عبدالغني وتواجد الصيعري ضمن أبرز ملامح قائمة السعودية قبل كأس آسيا

غياب حسين عبدالغني وتواجد الصيعري ضمن أبرز ملامح قائمة السعودية قبل كأس آسيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، قائمة فريقه التي ستدخل المرحلة الرابعة من الإعداد لكأس آسيا الإمارات 2019، والذي ينطلق في يناير المقبل.

وسيخوض منتخبنا الأول خلال المرحلة الرابعة والأخيرة مباراة ودية وحيدة أمام المنتخب الكوري الجنوبي، والتي ستُقام يوم 31 ديسمبر المقبل على ملعب نادي بني ياس الإماراتي.

وجاءت قائمة الأخضر السعودي كما يلي : اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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حراسة المرمى : محمد العويس، وليد عبدالله، ومحمد اليامي.

خط الدفاع : حمدان الشمراني - ياسر الشهراني - محمد البريك - عمر هوساوي - محمد آل فتيل – عبدالاله العمري- علي آل بليهي.

خط الوسط : عبدالله عطيف – عبدالله الخيبري - أيمن الخليف - حسين المقهوي - سلمان الفرج - يحيى الشهري - هتان باهبري - عبدالعزيز البيشي - عبدالرحمن غريب - تركي العمار – إبراهيم غالب.

خط الهجوم : فهد المولد – محمد الصيعري.

يذكر أن السعودية تستهل مشوارها في البطولة الآسيوية بمواجهة كوريا الشمالية في 8 من يناير المقبل، تليها ملاقاة لبنان في 12 من الشهر نفسه، ثم قطر في 17 من الشهر ذاته.