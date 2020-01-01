بيتزي عن غياب هازارد: ميسي فقط الذي لا يمكن تعويضه

خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني الأسبق للمنتخب التشيلي ونظيره السعودي يوضح رأيه في إقامة السوبر بالمملكة العربية السعودية ويتحدث عن ميسي وهازارد.

أكد خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني الأسبق للمنتخب التشيلياني ونظيره السعودي أن غياب النجم البلجيكي إيدين هازارد عن مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا سيكون مؤثرًا لكنه ليس بنفس تأثير غياب ميسي عن أي مباراة لبرشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيتزي لصالح صحيفة "ماركا" وأكد خلالها أن برشلونة دائمًا ما يكون المرشح الأول للفوز بأي بطولة يشارك فيها.

وقال بيتزي: "برشلونة دائمًا ما يكون المرشح لتحقيق كل بطولة يشارك فيها لكننا هنا نتحدث عن مباراة وحيدة أمام أتلتيكو مدريد الذي هو قوي للغاية أيضًا".

وأضاف: "الأهم في الوقت الحالي هو تأقلم الفرق على درجات الحرارة هناك، فالأمر ليس بالسهل بالنسبة لهم أن ينتقلوا من اللعب في خمس درجات مئوية لـ 30 درجة".

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وأكمل عن نصف النهائي الثاني: "سيلاديس يجعل فالنسيا يقدم مستويات طيبة للغاية ويسير بشكل جيد كما أن ريال مدريد واحد من أفضل الفرق في العالم أيضًا وليس من السهل اختيار أحدهم للصعود".

وأردف: "أتوقع أن تمتلئ المدرجات في الثلاث مباريات فسنشاهد أقوى أربعة فرق في الدوري الإسباني بشكل مباشر، كما سيتواجد ميسي الذي يعد ظهوره على المستطيل الأخضر حدث كافي في حد ذاته".

وأنهى تصريحاته عن غياب هازارد: "هو لاعب استثنائي بكل تأكيد لكن ميسي فقط هو الذي لا يمكن تعويضه، البقية نجوم كبار ومن النخبة لكن من الممكن استبدالهم، والغياب الوحيد الذي قد يصنع الفارق هو غياب ليونيل".

جدير بالذكر أن بطولة كأس السوبر الإسباني تنطلق اليوم بمواجهة نصف النهائي بين ريال مدريد وفالنسيا على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية على أن يواجه برشلونة أتلتيكو مدريد مساء الخميس في نصف النهائي الآخر.