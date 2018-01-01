بيتزي : طموحي مع المنتخب السعودي بلا حدود وأعرف الكرة الآسيوية

الأخضر يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف المنشود، من مشاركته في النسخة المقبلة من كأس أمم آسيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم على ثقته في قدرات الأخضر على خوض منافسات كأس آسيا 2019 التي تقام الشهر المقبل في الإمارات.

بيتزي قال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد السعودي اكد فيها أن الأخضر يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف المنشود، من مشاركته في النسخة المقبلة من كأس أمم آسيا التي تقام مطلع العام المقبل في الإمارات.

مدرب منتخب تشيلي السابق أكد في تصريحاته أن طموحه لا حدود له من المشاركة في كأس آسيا مشيراً إلى أن حجم الشعور بالمسؤولية أصبح كبير عقب المشاركة في بطولة كأس العالم. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وعن الكرة الآسيوية، أكد بيتزي أنه على دراية بها بشكل كبير من واقع اقترابه من اللاعبين ومتابعته عن قرب لدوري المحترفين خلال العام الذي قضاه على رأس القيادة الفنية للمنتخب السعودي.

وأكمل في هذا الصدد "تابعت أيضا عددا كبيرا من المنافسين، وأدرك جيدا أن البطولة المقبلة لن تكون سهلة على الإطلاق وستشهد مباريات قوية وغاية في الصعوبة".

وأشار إلى أنه سيأخذ كل مباراة على حدى من أجل تحقيق متطلبات معينة مشددا "كما صرحت مسبقا فإن طموحنا لا حدود له".