الدوري الإنجليزي الممتاز

بيتر كراوتش يعلن اعتزال كرة القدم

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المهاجم الإنجليزي يعتزل بعد مشوار حافل في الملاعب
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن بيتر كراوتش، المهاجم الإنجليزي ولاعب ليفربول السابق، اعتزال كرة القدم بعد مشوار حافل في الملاعب.

ولعب كراوتش الموسم الماضي في نصفه الأول مع ستوك سيتي في التشامبيونشيب، ثم انتقل بالثاني إلى بيرنلي.

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وقال كراوتش عبر "تويتر": "بعد تفكير هذا الصيف قررت اعتزال كرة القدم، اللعبة التي أعطتني كل شيء".

وأكمل: "أشكر كل من ساندني للوصول والبقاء كل هذا الوقت في الملاعب".

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وتألق كراوتش في الملاعب مع ليفربول، أستون فيلا، ساوثامبتون، توتنهام، وعديد الأندية الإنجليزية.

ولعب كراوتش، 38 عاماً، مع إنجلترا 42 مباراة دولية وسجل 22 هدفاً.

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