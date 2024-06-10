بيب جوارديولا يكشف حقيقة "العودة" إلى برشلونة .. ويرد على اتهامات تشافي الخطيرة

معركة تصريحات بين أبناء برشلونة..

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن إمكانية "العودة" إلى نادي طفولته برشلونة، في الفترة القادمة.

جوارديولا مثّل برشلونة كـ"لاعب"، قبل أن يقود الفريق الأول لكرة القدم كـ"مدرب"، في الفترة من 2008 إلى 2012، محققًا العديد من الإنجازات الخالدة؛ من بينها السداسية التاريخية في عام 2009.

ونفى جوارديولا في تصريحات لوسائل الإعلام، على هامش مشاركته في "كأس الأساطير" للجولف، والذي يرعاها بنفسه، وجود أي نية لديه، في "العودة" إلى برشلونة، رغم نهاية عقده مع مانشستر سيتي، في صيف 2025.

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وأكد المدير الفني الإسباني، على أن باب برشلونة "أُغلِق تمامًا"، مطالبًا بمنح الوقت إلى الألماني هانسي فليك، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، للعمل وتطبيق أفكاره.

وعن اتهامات بيئة تشافي هيرنانديز له، بالتسبب في إقالته من تدريب برشلونة.. رد جوارديولا قائلًا: "أنا بعيد عن النادي منذ أكثر من 10 سنوات، ولا أعرف أي شيء بخصوص هذا الأمر".

بيئة تشافي اتهمت جوارديولا، بالتسبب في إقالة الأول من تدريب برشلونة؛ بسبب المقارنات المستمرة بينهما، وأيضًا رفض بيب "التخلي" عن النجم البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، لمصلحة العملاق الإسباني، في الميركاتو الصيفي الماضي، على الرغم من رغبة اللاعب في إتمام الصفقة.

وشدد بيب جوارديولا، على أن هُناك مدير رياضي في نادي مانشستر سيتي، هو المسؤول عن بيع وشراء اللاعبين؛ قائلًا: "الأمر سهل.. لو كان برشلونة يريد شراء سيلفا، كان عليه أن يتفاوض مع المدير الرياضي، ويدفع المبلغ المطلوب".