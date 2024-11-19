"اتخذ قراره أخيرًا" .. بيب جوارديولا يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

مانشستر سيتي كتب التاريخ تحت قيادة جوارديولا..

حسم المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، "مستقبله" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ في ظل الجدل المتواصل بشأن رحيله في صيف عام 2025، أو استمراره لسنواتٍ أخرى.

جوارديولا تولى تدريب مانشستر سيتي في صيف 2016؛ حيث قاد الفريق لتحقيق 18 بطولة رسمية، من بينهم 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وأول لقب في تاريخ النادي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي سام لي، مساء اليوم الثلاثاء، إعطاء جوارديولا "موافقته" إلى مسؤولي النادي الإنجليزي؛ من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في صيف العام القادم.

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لي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن المدير الفني الإسباني سيجدد عقده لمدة موسم رياضي واحد فقط، حتى 30 يونيو 2026، مع خيار التمديد لعامٍ آخر.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن نادي مانشستر سيتي، سيعلن تجديد عقد بيب جوارديولا البالغ من العمر 53 سنة، خلال اليومين القادمين، بشكل رسمي.

مانشستر سيتي يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الفترة القليلة الماضية، بتلقيه 4 هزائم "متتالية" في جميع المسابقات المحلية والخارجية؛ وذلك للمرة الأولى تحت قيادة جوارديولا.

جدير بالذكر أن السيتزنس يحتل "المركز الثاني" في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، و"المركز العاشر" في مرحلة الدوري بمسابقة أبطال أوروبا، مع توديع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية من دور الـ16.