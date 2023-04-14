بيب جوارديولا يثير الجدل: برايتون هو أفضل فريق بالعالم في هذا الشق

أعلن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، إعجابه بأداء نادي برايتون، مؤكدًا أنه، أفضل فريق في العالم، في طرق محددة في اللعب.
وقدم برايتون موسمًا مميزًا، بقيادة روبرتو دي زيربي، بفوزه ب 13 مباراة، من أصل 28، ليتواجد بالمركز السابع، من ترتيب الدوري الإنجليزي.
وفي حديثه في المؤتمر الصحفي لمباراة ليستر سيتي قال:" الحقيقة هي أننا متأخرون بست نقاط، لا أحد يضمن أننا سنفوز بمباراتنا المعلقة ضد أفضل فريق في العالم يبني اللعبة".
ثم أضاف:" لا يوجد فريق آخر يقوم بعملية إيصال الكرة إلى الربع الأخير من الملعب بشكل أفضل من برايتون".
وأردف:" إنه أفضل فريق في كرة القدم الحديثة في الوقت الحالي، لم نقم بأي شيء مختلف، لكننا ثاني أكثر الفرق انتظامًا في الدوري، وهذا جيد".
ويواجه برايتون تشيلسي السبت المقبل، الثالثة بتوقيت السعودية، على ملعب ستامفورد بريدج.
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