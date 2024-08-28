كرم غير محدود .. جوارديولا يحمل مفاجأة سعيدة للعمال في مانشستر سيتي

بيب يدخل السرور على أكثر من 60 موظف بالنادي

حمل بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مفاجأة سارة لجميع العمال في النادي السماوي مع انطلاق الموسم الثامن له داخل الفريق.

ووفقًا لصحيفة "تايمز" البريطانية، فإن حوالي 60 إلى 70 شخصًا، بما في ذلك الطهاة وموظفو الاستقبال وفريق العلاج الطبيعي وعمال المعدات وصناع القهوة وعمال الأمن، سيحصلون على مكافأة خاصة من المدرب الإسباني قيمتها 10 آلاف جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن المكافأة تم تسليمها مؤخرًا لكل موظف يعمل في مبنى الفريق الأول في قاعدة تدريب النادي وأكاديمية السيتي لكرة القدم.

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وتأتي هذه الخطوة، في محاولة من جوارديولا لتعزيز العمل الجماعي في مكان العمل والتواصل بين الموظفين واللاعبين خلال فترة تدريبه التي استمرت 8 سنوات، حيث يعتقد أن هذا هو أحد أسباب نجاحه وطاقمه التدريبي خلال فترة وجوده في النادي.

واستطاع المدرب البالغ من العمر 53 عامًا، أن يقود مانشستر سيتي إلى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي 6 مرات في آخر 7 مواسم، حيث كانت نسخة الموسم الماضي هي الرابعة على التوالي.

كما فاز السيتي تحت قيادة جوارديولا بدوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الرابطة الإنجليزية 4 مرات، خلال فترة وجوده في منصبه.