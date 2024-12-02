ماذا قال المدرب الإسباني؟

بعث الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي برسائل إيجابية، عقب الخسارة أمام ليفربول (2-0) مساء أمس الأحد، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى مانشستر سيتي الهزيمة الرابعة على التوالي في البريميرليج، والسادسة في آخر 7 مباريات بمختلف المسابقات، حيث تعادل مرة واحدة (دون أي انتصار).

وقال جوارديولا في مقابلة عقب المباراة: "عندما كنت في مشكلة، لم يتخل عني أبي وأمي أبدًا، الآن أريد أن أكون مع مانشستر سيتي ومع هؤلاء اللاعبين لمساعدتهم".

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وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة " manchester evening news": "ما زلنا في ديسمبر، وليس نهاية الموسم، لذا يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء ويمكن اتخاذ قرارات بشكل أكثر حسمًا، هذه المجموعة من اللاعبين قدمت لي كل شيء، ربما أفضل سنوات حياتي كمدرب، لكن يجب أن أجد حلًا لمحاولة الفوز بالمباريات".

وواصل: "تدريباتنا الآن أصبحت أفضل، 4 أو 5 لاعبين عادوا، لدي شعور بأننا من هنا نبدأ ببناء شيء ما، يمكنك أن تعتبرني واهمًا، لكن لدي شعور بأننا من هنا سنبدأ في العودة للفوز بالمباريات واستعادة الثقة، هدفنا لا يمكن أن يكون الحديث عن الألقاب في نوفمبر أو ديسمبر، ولم نفعل ذلك عندما كنا في صدارة الدوري".

وختم: "في النهاية، نحن لسنا بعيدين عن آرسنال أو الفرق الأخرى، لكن ليفربول يفوز في جميع مباريات دوري الأبطال وفي الدوري الإنجليزي خسروا مباراة واحدة فقط هنا. هذا يظهر مدى جودتهم. كل ما يمكننا فعله هو تهنئتهم والتعلم منهم".