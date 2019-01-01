جوارديولا: لو كان دي بروينه يعاني من مشاكل فليحدثني

بيب جوارديولا يؤكد أنه ليس لديه مشكلة مع كيفين دي بروينه نجم وسط ملعب مانشستر سيتي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أنه لا يعاني من أي مشاكل مع اللاعب البلجيكي كيفين دي بروينه.

جاء هذا في تصريحات صحفية لبيب الذي أكد أن اللاعب لم يتحدث معه في أي شيء، وشدد على أنه دومًا متاح لأي لاعب للحديث معه حال كان يعاني من مشاكل.

وقال المدير الفني الإسباني الذي تولى مسؤولية الفريق منذ موسمين ونصف وكان دي بروينه هو نجم فريقه: "لا أعلم ما الذي حدث، فكيفين دي بروينه لم يتحدث معي، لذلك حقًا لا أعلم ما الأمر وما حدث".

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وأضاف: "إذا كان دي بروينه يعاني من مشكلة ما هو يعلم مكاني، لذلك لا أعلم شيء حقًا، لم أتحدث معه لذلك لا أستطيع أن أخبركم فيما يفكر حاليًا".

وكان اللاعب قد غادر ملعب المباراة في أحد تغييرات بيب جوارديولا في مواجهة فريق بورتون ألبيون، بعد أن سجل الهدف الأول من أصل تسعة سجلها مانشستر سيتي بذلك اليوم.

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ومن جانبه قال دي بروينه في تصريحات صحفية: "لا يمكنني أن أطيق خسارة أي شيء، حتى في المنزل عندما نلعب ألعاب الأوراق أكره الهزيمة، هذه هي طريقتي".

جدير بالذكر أن دي بروينه كان قد غادر ملعب مباراة بروتون وهو في ثورة عارمة بعدما شعر أنه كان يستطيع الاستمرار لوقت أطول في اللقاء.