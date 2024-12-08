"لأنه ريكو" .. تصريح غريب جديد من جوارديولا بعد التعثر أمام كريستال بالاس!

تصريحات غريبة من جوارديولا!

خرج المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بتصريح غريب مرة أخرى، وذلك بعد تعثر فريقه أمام كريستال بالاس.

وتعادل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس بهدفين لمثلهما، في المواجهة التي أقيمت بالجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد نهاية المباراة، تحدث جوارديولا عن طرد لاعبه ريكو لويس لـ"BBC": "هذا لأنه ريكو"، ليرد عليه المراسل: "عذرًا؟" ليقول له بيب: "إنه ريكو".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المراسل أبدى استغرابه مما يقوله المدرب الإسباني ليقول له: "آسف، لم أتمكن من فهمك"، ليرد جوارديولا قائلًا: "هذا لأنه ريكو"، وقال المراسل له: "هل تعتقد أنه حصل على البطاقة الصفراء لأنه ريكو لويس؟".

بيب رد على المراسل متسائلًا: "إنها بطاقة صفراء"، ليقول المراسل: "لا، أنا أسألك، هل تعتقد أنها كانت بطاقة صفراء؟"، لينهي مدرب السيتي الحوار الغريب قائلًا: "إنه ريكو لويس".

تصريحات جوارديولا ليست هي الغريبة الأولى من نوعها، خاصة بعدما خرج بتصريحات عقب مباراة فينورد بدوري أبطال أوروبا، يُعلن خلالها عن جرح نفسه بنفسه.