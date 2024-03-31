"انظروا إلى باريس وبرشلونة" .. جوارديولا ينفجر غضباً في وجه يويفا وبريميرليج!

سيتي ورحلة البحث عن ثلاثية جديدة

تحدث مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي للقاء آرسنال عن ضغط جدول مباريات الفريق بالفترة الحاسمة من الموسم.

ويلعب سيتي حظوظه بعد على فرصة إعادة إنجاز الموسم الماضي وتحقيق الثلاثية في ظل صراعه الثلاثي مع آرسنال وليفربول على الدوري، وبلوغه نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الكتالوني في الجزء الجديد من مؤتمر قمة البريميرليج الذي أُذيع في الساعات الماضية: "يويفا تملك أمورها الخاصة وكذلك ناقل المباريات، لا يفكرون، نلعب مع مدريد ثم كوفنتري ثم يونايتد ثم تشيلسي وكلهم في عطلة، لماذا لا نحصل على يوم راحة إضافي؟".

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وأتبع: "ريال مدريد يملك تسعة أيام للتحضير، سيلعبون في عطلة الأسبوع الحالي ولن يلعبون مجدداً حتى اللقاء معنا، تسألني عن الرزنامة وهذا رأيي، هذا رأي يويفا وفيفا والناقلون ولكن أنا أدافع عن النادي الخاص بي".

وواصل مدرب بايرن السابق: "نلعب كل ثلاثة أيام، أنظروا إلى باريس سان جيرمان وبرشلونة الذان لن يلعبا بين لقاءي دوري الأبطال، لماذا دائماً ألعب السبت وليس الأحد، الأمور لا تتغير أبداً".