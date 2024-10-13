بيب جوارديولا "الصداع" الأكبر .. جدول عمل مزدحم لهوجو فيانا في مانشستر سيتي

نقاط كثيرة على جدول أعمال المدير الرياضي الجديد للنادي الإنجليزي

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي مؤخرًا تعاقده مع هوجو فيانا لتولي منصب مديره الرياضي خلفًا للراحل تشيكي بيجرستين بعد مسيرة استمرت لنحو 12 عامًا، ويبدو أن البداية لن تكون سهلة للمسؤول البارز في سبورتينج لشبونة.

صاحب الـ41 عامًا من المقرر أن يبدأ مهام عمله منفردًا مع نهاية الموسم الجاري، لكنه سيعمل بجانب بيجرستين بدءًا من يناير المقبل لتتم عملية نقل المهام والصلاحيات بسلاسة، ومن المتوقع أن تكون مهمته الأولى محاولة التوصل لاتفاق مع بيب جوارديولا على تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، أو تحضير قائمة المرشحين لخلافته حال رحيله، والتي من المتوقع أن يتصدرها روبن أموريم المدير الفني الحالي لسبورتينج لشبونة والذي رُشح سابقًا لخلافة يورجن كلوب في ليفربول.

النقطة التالية في جدول أعمال فيانا المزدحم ستخص البلجيكي كيفن دي بروينه، الذي ينتهي عقده صيف 2025 وبحاجة لحسم مصيره، إذ يرغب النادي في تجديد عقده لكن العروض المغرية القادمة من السعودية وأمريكا قد تُفشل هذا الأمر، ولذا بحاجة النادي لتوفير البديل المناسب والذي غالبًا ما سيكون فيل فودين لكن الأمر لن يكون سهلًا بالطبع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عقد كايل ووكر أيضًا من الملفات التي بحاجة لحسم، حيث ينتهي صيف 2026 لكن المرجح رحيله خلال الصيف المقبل، ولذا السيتي مطالب بتجهيز عقد طويل الأمد للحفاظ على "وريثه" في يمين الدفاع، ريكو لويس، فيما الخطوة التالية ستتعلق بعدد من اللاعبين الذين تجاوزوا حاجز الـ30 في أعمارهم، مثل إلكاي جوندوجان وإيدرسون وماتيو كوفاشيتش وجون ستونز وبرناردو سيلفا، والحاجة لاستيضاح مستقبلهم مع الفريق.

فيانا، الذي أبهر الجميع بعمله على صعيد اصطياد المواهب الشابة في ناديه البرتغالي وبيعهم فيما بعد بأرباح مذهلة، يُنتظر منه تكرار نفس الأمر في إنجلترا لكن جمع المواهب لن يكون بهدف البيع بقدر ما هو تجهيز للتغيير الضروري في قائمة السيتي خلال السنوات القادمة، ويمكن القول أن هذا هو التحدي الأكبر أمامه بعد التخلص من "صداع" جوارديولا.