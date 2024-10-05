جوارديولا: شكرًا للدوري الإنجليزي على رفض طلبنا، يبدو أن الراحة غير مسموح بها!

المدرب الإسباني يخرج للشكوى من جديد

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أنه يريد تأجيل مباريات الفريق في الموسم المقبل، وذلك من أجل تخفيف العبء على اللاعبين وتجنب تعرضهم للإرهاق.

بطولة كأس العالم للأندية بصورتها الجديدة تأتي في توقيت صعب للغاية، حيث تبدأ في 13 يوليو القادم بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات، مما يعني أن الفارق بين الموسمين الحالي والقادم في الدوري الإنجليزي سيتراوح بين أربعة أو خمسة أسابيع فقط.

وقال جوارديولا عن هذا الأمر في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي":"طلبنا تأجيل أول مباراتين لنا في الدوري الإنجليزي للحصول على فرصة أكبر للتعافي، ولكن المسابقة لم تسمح لنا بذلك، شكرًا جزيلًا".

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وأضاف:"النادي أرسل طلبه من أجل إراحة اللاعبين بعد كأس العالم للأندية، ولكن يبدو أن هذا الأمر غير مسموح به على الإطلاق، الدوري الإنجليزي يقول لنا نعم؟ بالتأكيد لا، هذا مستحيل".

ومن جانبها قامت "بي بي سي" بالتواصل مع المسؤولين في سيتي والبريميرليج، وتبين أنه لم يكن هناك أي طلب رسمي من النادي، ولكن حدثت بعض المناقشات غير الرسمية التي رفضت فيها رابطة البطولة الطلب بسبب التقويم الدولي الموسع الذي لا تمتلك أي قدرة على تغييره.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سبق أن أبلغ جميع الأندية المشاركة في مونديال الأندية، بضرورة استخدام أقوى فرقهم المتاحة، وهو ما يضع المزيد من الضغوط على اللاعبين.