"دائم الابتسامة ولا يشتكي أبداً" .. بيب جوارديولا يوضح الفارق بين ليونيل ميسي وإرلينج هالاند

مدرب مانشستر سيتي أخيراً وضع نجمه النرويجي بنفس مرتبة الأسطورة الأرجنتينية

كال مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا المديح لنجمه إرلينج هالاند مجدداً عقب تألقه الكبير ضد ساوثامبتون السبت، ووضح الفارق من وجهة نظره بين النرويجي والأسطورة ليونيل ميسي.

وسجل هداف سيتي هدفين في الانتصار برباعية مقابل هدف على ساوثامبتون لحساب الدوري، ليرفع إجمالي أهدافه بالمسابقة إلى 30 هدفاً من 27 مباراة هذا الموسم.

وعقب المباراة، اعترف جوارديولا بأن نجمه أصبح في نفس مرتبة ميسي وكريستيانو رونالدو، ولكن أوضح الفوارق مع الأرجنتيني: "هالاند دائماً تجده سعيداً ويبتسم".

وأكمل: "ميسي كان يسجل مرتين وتجده حزيناً لأنه لم يسجل الثالث! إرلينج دوماً في حالة طيبة حتى في اللحظات الصعبة ببداية الموسم عندما قيل إنه لم يتأقلم كان يصل مبتسماً ويحيي الجميع".

وأردف المدرب الكتالوني: "كل يوم في التدريبات أو بغرف الملابس أشعر بأنه سعيد ولا يشتكي أبداً من عملية تبديله، يحترمني كثيراً".