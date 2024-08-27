خلصه من بين يدي بيب جوارديولا .. كانسيلو إلى الهلال رسميًا

أولى صفقات الهلال الصيفية..

أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، رسميًا التعاقد مع الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

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ووقع كانسيلو على عقد مدته ثلاثة مواسم مع القلعة الزرقاء، إذ جرت مراسم التوقيع في العاصمة الفرنسية "باريس"، في حضور فهد بن نافل؛ رئيس المؤسسة غير الربحية للنادي.

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خطوة ضم البرتغالي أتت لتعويض رحيل الظهير المحلي سعود عبدالحميد، الذي وقع عقود انتقاله لروما الإيطالي الليلة أيضًا، ولمدة أربعة مواسم قادمة.

في المقابل، خلص الهلال كانسيلو من بين يدي الإسباني بيب جوارديولا؛ المدير الفني لمانشستر سيتي، والذي لم يكن راغبًا يومًا في بقاء اللاعب بفريقه.

صاحب الـ30 عامًا قضى الموسم الماضي معارًا لبرشلونة الإسباني، لكن حتى البرسا لم يرغب في تمديد إعارته أو شرائه نهائيًا، في ظل الرغبة في تقليل النفقات.

وشارك كانسيلو الموسم الماضي مع الميرنجي في 42 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

يذكر أن البرتغالي هو أول صفقة يبرمها الهلال في الميركاتو الصيفي الجاري، إذ سيتم قيده بدلًا من البرازيلي ميشايل ديلجادو الذي رحل نحو فلامنجو.