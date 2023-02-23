بيب جوارديولا عقب التعادل مع لايبزيج: أنا مدرب جيد جدًا!

بيب جوارديولا يرد بكل قوة على الانتقادات الموجهة لإدارته المباريات.

كان على الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الرد على الانتقادات الموجهة إليه؛ رده كان بسيطًا وربما غير معتاد منه "أنا مدرب جيد جدًا لأعرف ما علي فعله".

وعاد مانشستر سيتي بتعادل مخيب، أمس الأربعاء، من ألمانيا مع لايبزيج 1-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا البطولة المستعصية على بيب مع الفريق الإنجليزي.

ووجهت انتقادات لجوارديولا لعدم تغييره أي لاعب خلال مواجهة لايبزيج ليرد قائلًا: "لدي 5 تغييرات لكن هذا لا يُعني ضرورة استخدامهم. أنا مدرب جيد جدًا لأقرر ما علي فعله".

الانتقادات ربما سببها غياب جوليان ألفاريز عن مواجهة لايبزيج، وهو أمر بات معتادًا فالدولي الأرجنتيني عقب عودته متألقًا ومتوجًا بكأس العالم مع بلاده نهاية العام الماضي لا يشارك بصفة منتظمة أو يُمنح عدد كافٍ من الدقائق من قبل مدربه.

واعتبر مدرب السيتي النتيجة التي عاد بها فريقه جيدة بل عبر عن سعادته بها "بشكل عام أنا سعيد لأن ليس لدينا فريق قادر على مجابهة التحولات الكثيرة. كانوا أفضل منا، هم أسرع أسرع أسرع باستثناء كايل وهالاند"

وواصل بيب "توقعاتي لم تكن مرتفعة؛ لم أعتقد ولو لثانية أننا سنفوز 4-0. المباراة التي يجب لعبها على مباراتين –ذهاب وإياب- على 180 دقيقة، لا أريد الخسارة 4-3، 4-0 هنا. علينا أن نكون منفتحين في مانشستر".