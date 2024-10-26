كاتب سيرته الذاتية يكشف الحقيقة .. سببان يدفعان جوارديولا لمغادرة مانشستر سيتي

زوجته تضطر للذهاب إلى زيارته

مع مرور الأيام، أصبحت فكرة رحيل بيب جوارديولا عن مانشستر سيتي، تتزايد بشكل أكبر من استمراره مع النادي الإنجليزي، وذلك قبل بضعة أشهر على نهاية عقده.

الأمور تبدو غامضة في الوقت الحالي حول مصير جوارديولا، لأنه لم يقرر مصيره حتى الآن، ولم يدخل في محادثات مع سيتي للتوقيع على عقد جديد، بدلًا من ارتباطه الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025.

صحيفة "ميرور" البريطانية قالت إن رحيل صديقه تشيكي بيجريستين عن منصب المدير الرياضي لسيتي، يعتبر من أهم العلامات التي ستدفع جوارديولا للرحيل عن النادي، ولكن الأمر لم يتوقف عند ذلك فقط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحفي جويليم بالاجي، الذي كتب السيرة الذاتية لجوارديولا، قال على راديو "بي بي سي 5 لايف"، إن جراحة الظهر التي خضع لها جوارديولا العام الماضي قد تؤثر على قراره، خاصة وأنه لا يرى عائلته بانتظام منذ فترة طويلة.

ويأتي ذلك لأن كريستينا سيرا زوجة جوارديولا، لا تعيش في مانشستر، وتضطر للذهاب هناك من أجل زيارته على فترات، بينما تعيش إحدى بناته في العاصمة الإنجليزية لندن.

جدير بالذكر أن جوارديولا يقضي حاليًا الموسم التاسع له كمدرب لمانشستر سيتي، وهي أطول فترة قضاها مع أي فريق، بعدما أمضى 3 سنوات فقط في بايرن ميونخ و4 مع برشلونة.