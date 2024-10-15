اقتربت من الحسم .. مفاوضات متقدمة بين الاتحاد الإنجليزي وتوماس توخيل

قصة المدرب المؤقت شارفت على النهاية

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استقر تمامًا على اسم المدرب الجديد لمنتخب إنجلترا، وذلك بعد أسابيع من رحيل جاريث ساوثجيت عقب وصوله نهائي يورو 2024.

المدرب السابق كان قد اختار الرحيل رغم رغبة الاتحاد الإنجليزي في استمراره حتى نهائيات كأس العالم 2026، حيث أكد أن ذلك هو الوقت المناسب للتغيير، سواء له أو لمنتخب الأسود الثلاثة.

وقد عين الاتحاد الوطني لي كارسلي بشكل مؤقت لخلافته، وتداول الإعلام على مدار الأسابيع الماضية أسماء المرشحين لشغل المنصب وأبرزهم بيب جوارديولا وتوماس توخيل وجراهام بوتر وماوريتسيو بوتشيتينو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سكاي سبورتس أوضحت أن مسؤولي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وصلوا إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع ممثلي توخيل لتولي تدريب المنتخب، مشيرة إلى أن الإعلان عن الأمر سيحدث عقب إنهاء التفاصيل الأخيرة الخاصة بالعقد.

يُشار إلى أن المدرب الألماني غير مرتبط بأي نادٍ منذ رحيله عن بايرن ميونخ نهاية موسم 2023-2024، وقد ارتبط مؤخرًا بخلافة إيريك تين هاج في مانشستر يونايتد.