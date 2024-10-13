أحدهما بيب جوارديولا .. منتخب إنجلترا يفاوض ثنائي "مفاجأة" لخلافة لي كارسلي

هل يتولى جوارديولا تدريب إنجلترا؟

دخل المدرب الإسباني بيب جوارديولا ضمن قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الإنجليزي، بدلًا من لي كارسلي الذي اقترب من الرحيل عن منصبه.

وأصبح كارسلي قريبًا من الرحيل عن منصب المدير الفني لمنتخب إنجلترا، بعد التعثر المفاجئ على يد اليونان، بالخسارة بهدفين مقابل هدف في لندن.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الحالي، بات مرشحًا لتدريب الإنجليز، رفقة الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وتشيلسي السابق.

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وأضافت الصحيفة أن موقف جراهام بوتر ضعيف بشأن تدريب إنجلترا، بجانب رفض إيدي هاو مغادرة نيوكاسل حاليًا، ليكون توماس توخيل هو الأقرب للمنصب.

وفي حالة موافقة جوارديولا على عرض إنجلترا، سيظل كارسلي مدربًا مؤقتًا لمنتخب الأسود الثلاثة حتى يونيو المقبل بنهاية عقده مع مانشستر سيتي للتعاقد معه بشكل رسمي، وفقًا لما أكدته الصحيفة.