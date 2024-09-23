برشلونة يستعين بـ"تعويذة جوارديولا التاريخية" ضد ريال مدريد!

المنافسة مشتعلة بين برشلونة وريال مدريد في الموسم الحالي..

يجهز الفريق الكتالوني برشلونة، مفاجأة لجماهيره حول العالم؛ عندما يواجه العملاق الإسباني ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض المرتقب.

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برشلونة يحل ضيفًا على ريال مدريد، مساء يوم 27 أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي.

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ووفقًا لصحيفة "سبورت"، مساء يوم الإثنين، سيرتدي نجوم برشلونة، قمصانًا عليها شعار فرقة "كولدبلاي" الغنائية، خلال كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد.

ارتداء شعار الفرقة الغنائية الشهيرة، في كلاسيكو الأرض؛ يأتي ضمن اتفاقية الرعاية الموقعة بين الفريق الكتالوني و"سبوتيفاي"، في يوليو من عام 2022.

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وكشفت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، عن أن "كولدبلاي" بمثابة تعويذة الحظ لبرشلونة؛ حيث كان الفريق يحتفل ببطولاته على أنغام "فيفا لا فيدا"، في عهد المدرب الكبير بيب جوارديولا، في الفترة من 2008 إلى 2012.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوارديولا وجيله الذهبي في برشلونة، كانوا دائمًا ما يحرصون على تشغيل أغنية "فيفا لا فيدا"، التي أصدرتها فرقة "كولدبلاي" في عام 2008، داخل أرضية الملعب، خلال احتفالاتهم بالبطولات والألقاب.

وأوضحت الصحيفة أن ارتداء شعار هذه الفرقة في الكلاسيكو؛ سيكون بمثابة التسويق أيضًا لألبومهم الجديد، الذي سيتم إصداره في 4 أكتوبر 2024، بشكل رسمي.