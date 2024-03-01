جوارديولا: لست السبب في نجاح مانشستر سيتي، ولا يمكنني التنبؤ بالمستقبل مع هالاند!

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، رأيه في التطور المنتظر للغريم التقليدي مانشستر يونايتد تحت قيادة السير جيم راتكليف في المستقبل القريب..

الملياردير البريطاني قام بشراء 25% من أسهم الشياطين الحمر، وسط توقعات ضخمة حول إصلاحات قادمة، وقبل الديربي المنتظر بين سيتي ويونايتد، بعد غد، الأحد، تطرق بيب إلى هذا الأمر.

وقال المدرب الإسباني:"السير جيم راتكليف ومن حوله يعرفون ناديهم جيدًا، لو قال إن الفريق يحتاج إلى عامين أو ثلاثة أعوام للتطور، فمن أنا لأقول عكس ذلك؟ لست الشخص المناسب لتشخيص الأمر، إذا سألتني عن تشخيص مانشستر سيتي سأجيبك".

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وعن إثارة الديربي:"تلك المباريات كانت رائعة بحضور جوزيه مورينيو، أولي جونار سولشاير، كان هناك الكثير من القتال، ولكن بمرور السنوات خلال تجربتك تصبح أكثر هدوءًا، لا تتحدث عن الكثير من الأشياء، تركز على القضايا الفنية ولا تتحدث عن العواطف".

وأضاف:"لقد ذهبوا إلى لوتون وفازوا هناك، فعلوا نفس الأمر ضد وولفرهامبتون وأستون فيلا، لديهم جودة هائلة، من حركة واحدة يصنعون شيئًا مميزًا من خلال الكرات الثابتة أو التحولات، عندما يلعبون بشكل جيد يفوزون، في عام 2024 خسروا مباراة واحدة فقط".

توقعاته بتألق فيل فودين وإرلينج هالاند أمام يونايتد:"لا أعرف ما سيحدث، لو كنت أعرف من سيسجل لأشركته، لا يمكنني التنبؤ بالمستقبل".

جاهزية جاك جريليش:"لن يكون لائقًا في المباراة القادمة، ولا أعتقد أنه سيعود قبل فترة التوقف الدولي، عليه أن يتعافى بشكل جيد لاستخدامه بأفضل صورة ممكنة".

سر نجاحه مع مانشستر سيتي:"لا أفعل أي شيء وحدي، النجاح لا يقتصر فقط على المدرب، لو اعتقد الناس ذلك فهذا خطأ، ولو اعتقد المنافسون نفس الشيء فهذا خطأ أيضًا، الأمر يتعلق بإدارة النادي والتسلسل الهرمي، وجميع الأشخاص الذين يعملون معك".

يذكر أن سيتي يلعب الديربي أمام يونايتد وهو في المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما يأتي الشياطين الحمر بالمركز السادس بـ44 نقطة.