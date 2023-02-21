بيب جوارديولا: أفوز بالأبطال أربع مرات؟ لست ريال مدريد لأفعل ذلك!

بيب جوارديولا يُثني على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يعتقد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشسر سيتي، أن نادي ريال مدريد وحده هو الذي يملك خصوصية كبيرة في دوري أبطال أوروبا ويمكنه الفوز باللقب سنوات متتالية.

وتحدث المدرب الإسباني للصحافة اليوم الثلاثاء قبل مواجهة لايبزيج غدًا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: "لو انتهى مشواري غدًا كمدرب فإنني سأكون ممتنًا بما فعلته في برشلونة وبايرن ميونخ وهنا؛ ليس بسبب ما حققته بل بالطريقة التي لعبت بها. كل ما سأفوز به سيبدو قليلًا لهذا أستمتع".

وواصل بيب الذي لم يتوج بدوري الأبطال مع السيتي "قبل سنوات غيرت عقليتي هنا في مانشستر، إن لم أفز ستكون كارثة؛ إذا ضغط الجميع على أنفسهم فلن أفعل؛ أنا محظوظ كوني هنا؟ لم أفكر حينما وصلت إلى هنا أنني سأفوز بكل شيء أو أن كل سنة علي الفوز بـ 3-4 دوري أبطال أوروبا؛ إن لم تكن ريال مدريد فالباقي لا يمكنه فعل ذلك".

وفاز ريال مدريد بـ 14 لقبًا في دوري أبطال أوروبا وهو الفريق الأكثر تتويجًا باللقب بين الفرق الأوروبية.