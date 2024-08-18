"عاملان فقط يدفعاه للرحيل" .. كاتب سيرة جوارديولا الذاتية يكشف عن مصيره مع مانشستر سيتي!

هل سيرحل بيب جوارديولا عن مانشستر سيتي؟

كشف مارتي بيرارناو كاتب السيرة الذاتية للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن الأسباب التي قد تدفع الأخير للرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية عقده.

وينتهي عقد بيب مع مانشستر سيتي في صيف 2025، حيث يُحاول مسؤولي النادي الإنجليزي تجديد عقده، في ظل الرغبة في استمراره مع الفريق.

وقال بيرارناو خلال حديثه مع صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز": "بيب يمتلك النادي المثالي، بسبب النظام البيئي ويمتلك علاقة جيدة جدًا مع اللاعبين، وجميع اللاعبين لديهم الرغبة والطاقة لتحقيق المزيد من الانتصارات".

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وتابع: "هناك عاملان فقط قد يجعلاه يرحل عن السيتي، الأول أن تقول الأسرة إنه وقت طويل للغاية في مانشستر والأطفال يكبرون، والثاني هو شعوره بالإرهاق بعد العمل لمدة 9 سنوات".

واستدرك قائلًا: "أنا لا أقول أن بيب لن يُجدد مع مانشستر سيتي، لست متأكدًا من الأمر، وأعتقد أنه سيقرر خلال الفترة من نوفمبر حتى فبراير المقبلين".

وواصل: "أعتقد أن التغيير الرئيسي الذي طرأ على بيب بعيدًا عن الأمور التكتيكية، هو أنه أصبح أكثر استرخاءً وهدوءً في المباريات، فخلال مباراة الدرع الخيرية في ويمبلي كان هادئًا نسبيًا في أسوأ لحظات المباراة، وتعلم من تجربة سنواته في برشلونة وبايرن ميونخ".

وأوضح مارتي: "بدا جوارديولا أن يفكر في أنه بحاجة إلى دفع اللاعبين إلى أقصى حد، وبعد سنوات أدرك أن بعض اللاعبين لا يحتاجون للدفع مثل كيفين دي بروينه الذي يحتاج إلى الهدوء والاسترخاء في التعامل معه أثناء المباراة".

يأتي ذلك بعدما كان قد أعلن بيب جوارديولا عن أنه اقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي، بعد التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، للمرة الرابعة على التوالي.