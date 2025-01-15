"احصل على بطاقة صفراء" .. الكشف عما قاله جوارديولا لأورتيجا عقب التعثر أمام برينتفورد!

إليكم ما قاله جوارديولا للحارس الألماني

شهدت مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بتعادل الفريقين 2-2، مشهدًا مثيرًا بين المدرب الإسباني بيب جوارديولا وحارس مرماه الألماني ستيفان أورتيجا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" فإن جوارديولا انتقد أورتيجا بعد المباراة بسبب عدم قدرته على إدارة الوقت بشكل جيد خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.

بعد أن أهدر مانشستر سيتي تقدمه بهدفين، أظهرت الكاميرات مشهدًا غريبًا بين جوارديولا وأورتيجا، حيث ظهر المدرب وهو يحتضن الحارس بغضب ويخاطبه بانفعال شديد.

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وفقًا للصحيفة، فإن خبير قراءة الشفاه جيريمي فريمان، كشف عن أن جوارديولا وجه للحارس رسالة واضحة مفادها: "احصل على البطاقة الصفراء"، في إشارة إلى ضرورة تباطؤ اللعب وإدارة الوقت بشكل أفضل لتأمين النتيجة.

على الرغم من الانتقادات، أشار جوارديولا في تصريحاته عقب المباراة إلى رضاه عن أداء أورتيجا والمدافع يوسكو جفارديول، مؤكدًا أنهما قدما مستوى رائعًا، خاصة في التعامل مع الكرات الطويلة وبناء الهجمات.

وقال:"أورتيجا قدم مباراة جيدة، كانت له تمريرات مميزة إلى إرلينج هالاند، أنا سعيد بما قدمه هو وجفارديول".

يُذكر أن التعادل عقد من إمكانية عودة السيتي للمنافسة على صدارة الترتيب، خاصة وأنه ابتعد بـ12 نقطة عن ليفربول المتصدر، وبفارق نقتطين فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.