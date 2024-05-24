"لا أتخيل مانشستر سيتي بدونه" .. فودين يكشف نصيحة جوارديولا التي غيرت حياته

"قدمت موسمًا جيدًا وأريد الاستمرار"

كشف الإنجليزي فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي موقفه من الرحيل عن "السيتزينز" على سبيل الإعارة، على الرغم من تلقيه عروض خارجية للحصول على خبرة قيمة بعيدًا عن ملعب الاتحاد في السنوات الأخيرة.

وقال فودين في تصريحات لشبكة "BBC سبورت": "لم يكن لدي أي نية للمغادرة على الإطلاق. كنت أؤمن بما كان يقوله لي جوارديولا. عندما لم أكن ألعب، كنت أعلم أن هناك لاعبين أفضل أمامي. وكنت أعلم أنه كلما كبرت وكلما مر وقت أطول، ستكون هناك فرصة لي."

وأضاف: "أفضل نصيحة قدمها لي بيب هذا الموسم كانت (لا تحاول أن تكون فيل فودين في كل مباراة)، وأشعر أن هذه النصيحة قطعت شوطًا طويلًا حقًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع فودين: "أنا هنا منذ فترة طويلة وأعمل الآن مع المدير الفني. وأعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة لي للتقدم ومحاولة أن أكون الرجل الذي يسجل الأهداف. كنت أعرف ما كنت قادرًا على القيام به هذا الموسم، ومن الجيد جدًا أن أقول إنني قدمت موسمًا جيدًا وأريد الاستمرار".

وأردف: "أعتقد أنني أظهرت هذا العام أيضًا أنني أستطيع اللعب في أي مركز يحدده المدرب. لقد لعبت في الجناحين الأيسر والأيمن وما زلت أقوم بعمل جيد".

وختم فودين: "سيكون الأمر محزنًا حقًا عندما يغادر بيب جوارديولا، لم أعرف أي شيء آخر غيره، لذا سيكون الأمر غريبًا عندما يرحل. لا أريد أن أفكر كثيرًا في رحيله، أريد أن أستمتع بالأشياء التي نفعلها معه الآن".