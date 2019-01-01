الدوري الأوروبي

بيبي على خطى سواريز للمرة الأولى منذ 2013

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الجناح الإيفواري يبدع ضد جيماريش..

حقق نيكولاس بيبي جناح آرسنال رقماً جديداً في مباراة الليلة ضد فيتوريا جيماريش البرتغالي.

جاء ذلك بتسجيله للهدفين الثاني والثالث، في المباراة التي انتهت بفوز الجانرز 3-2.

وسجل بيبي هدفيه من ركلتين حرتين، وهي المرة الأولى التي يشهد فيها الدوري الأوروبي مثل هذا الأمر منذ فبراير 2013.

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جاء ذلك على يد لويس سواريز مهاجم برشلونة الحالي، والذي كان لاعباً في صفوف ليفربول آنذاك، وسجل ركلتيه في شباك زينيت سان بطرسبرج الروسي.

يذكر أن الجانرز حققوا العلامة الكاملة حتى الآن في الدوري الأوروبي بـ9 نقاط من 3 انتصارات.

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