"3 علاقات خلال 17 يومًا".. بيان رسمي من نجمة البوب الإسبانية بشأن ارتباطها ببيلينجهام

ماذا قالت أيتانا؟

أنهت نجمة البوب الإسبانية أيتانا موراليس الشائعات التي ربطتها بنجم ريال مدريد جود بيلينجهام خلال الأيام الماضية.

وكانت تقارير قد ربطت بيلينجهام بلورا سيليا فالك، قبل أن تؤكد العارضة الهولندية أنها "لا تزال عزباء تمامًا".

وأُثيرت تكهنات جديدة بشأن ارتباط صاحب الـ21 عامًا بأيتانا، التي شوهدت وهي تحضر مباريات ريال مدريد في سانتياجو برنابيو.

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وقالت أيتانا في منشور مطول عبر حسابها بموقع إنستجرام: "جرى استخدام صورتي لجذب النقرات مع أشياء ملفقة، وهو أمر غير قانوني".

وأضافت: "لا تنشروا مكان منزلي، من المخيف وغير الآمن أن يعرف الناس مكان إقامتي".

وردًا على أنباء ارتباطها مؤخرًا ببيلينجهام، أوضحت: "كيف يعقل أنه خلال 17 يومًا من هذا العام (2025) كان لدي بالفعل 3 أصدقاء".

ويقدم بيلينجهام مستويات مميزة مع ريال مدريد مؤخرًا، إذ سجل 9 أهداف خلال 12 مباراة بين أوائل نوفمبر وبداية عام 2025، لكنه فشل في هز الشباك في آخر 3 مباريات مع ريال مدريد.