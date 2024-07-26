بيان رسمي.. هكذا رد إيدرسون على أنباء رحيله عن مانشستر سيتي!

الحارس البرازيلي محل شك كبير في الآونة الأخيرة

رد البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي على التقارير التي تتحدث عن طلبه الرحيل عن الفريق السماوي، والتي تم تداولها بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

وكانت صحيفة "ذا أثليتك" قد ذكرت في وقت سابق، أن إيدرسون طلب الرحيل عن مانشستر سيتي بسبب مشاكل تتعلق باختلاف التعامل مع ستيفان أورتيجا بديله في مانشستر سيتي.

وردت زوجة إيدرسون على الأمر نافية تلك التقارير، لكن أتى الدور على اللاعب نفسه لينفي هذه التقارير.

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وقال إيدرسون في بيان عبر "إنستجرام": ""للتوضيح،، ما نشرته صحيفة ذا أثليتيك حول أن عدم رضاي المزعوم عن التعامل مع أحد زملائي، فإن هذا الأمر غير صحيح تمامًا".

وأضاف: "اليوم الذي حدث فيه ذلك كان بلا شك أحد أصعب الأيام في مسيرتي، عندما تعرضت لكسر منعني من اللعب في المرحلة الأخيرة من الموسم وأيضًا تمثيل بلدي في كوبا أمريكا".

وتابع بيان اللاعب البالغ عمره 30 عاما: “وقت الإصابة، كان تفكيري فقط هو الاستمرار في المباراة، والدفاع عن السيتي في المنافسة على اللقب، لكن العاطفة كانت أكبر من الواقع آنذاك، الأمر كان قاسيًا".

وأردف: "لم يكن لدي أي طريقة للاستمرار كما أردت بسبب الضرر الذي سببته الإصابة، سأواصل التركيز على التحضير للموسم".