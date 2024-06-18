بيان رسمي يحدد مصير عودته .. مبابي يطلب مساعدة الجمهور بعد كسر أنفه!

الاتحاد الفرنسي يضع خطة علاج كيليان

حملت الساعات الأخيرة، أنباءً مطمئنة عن النجم كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا بعد إصابته العنيفة خلال مباراة النمسا في "يورو 2024".

وأصيب مبابي (25 عاما)، بكسر في الأنف خلال مباراة فرنسا أمام النمسا، أمس الإثنين، والتي انتهت بفوز الديوك بهدف ذاتي سجله ماكس ووبر مدافع النمسا بالخطأ في مرماه.

وأصدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بيانًا شرح خلاله كافة التفاصيل، مشيرًا إلى أن مبابي يعاني من كسر في الأنف، وعاد إلى معسكر الديوك بعد الاطمئنان على حالته في المستشفى.

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وأوضح البيان أن "مبابي سيتلقى العلاج خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه لن يخضع لعملية جراحية في المستقبل القريب".

وأضاف: "سيتم تصنيع قناع مخصوص له حتى يتمكن مبابي من العودة للمشاركة في المباريات بعد فترة مخصصة للعلاج".

في سياق متصل، طمأن مبابي متابعيه بتغريدة عبر منصة "X" يسأل فيها: "هل لديكم أفكار عن أقنعة طبية؟".

ويستعد منتخب فرنسا لخوض مباراته المقبلة أمام هولندا، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا، والتي تقام يوم الجمعة المقبل على ملعب ريد بول آرينا.

وأشارت شبكة "RMC"، إلى أن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها مبابي كانت مطمئنة، وبإمكانه المشاركة في مباراة هولندا، ضمن منافسات الجولة الثانية الجمعة المقبل.