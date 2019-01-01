بيان رسمي من الجامعة المغربية بشأن إيقاف فوزي لقجع

لقاء الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان أثار غضب لقجع

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ردت الجامعة المغربية لكرة القدم في بيان رسمي على الأنباء التي ترددت عن إيقاف رئيسها ورئيس نادي نهضة بركان كذلك فوزي لقجع من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

بعض التقارير أشارت إلى أن الاتحاد الأفريقي قرر إيقاف لقجع بناءً على شكوى من الاتحاد الإثيوبي، بعدما اعتدى الأول على الحكم الإثيوبي باملاك تيسيمبا، الذي أدار إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان.

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ونفت الجامعة أنباء الإيقاف، حيث جاء في البيان: "تنفي الجامعة الملكية المغربية كل الشائعات التي تم تداولها يومه الثلاثاء 9 يوليوز 2019 بشأن خبر توقيف السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة من طرف اللجنة التأديبية التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، على خلفية المباراة التي جمعت بين فريقي الزمالك المصري ونهضة بركان برسم إياب نهائي كأس الإتحاد الإفريقي".

وأضاف: "يشار إلى أن اللجنة التأديبية التابعة للكاف ستعقد اجتماعها في هذا الموضوع بحضور السيد فوزي لقجع في الأيام المقبلة".

يذكر أن نهائي الكونفدرالية خسره الفريق البركاني أمام الفارس الأبيض بركلات الترجيح بعدما انتهى لقائي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1، في 26 من مايو الماضي.