بيان رسمي من اتحاد الكرة .. أزمة "سياسية" تضرب معسكر فرنسا

أجواء متوترة قبل لقاء النمسا

صدر بياناً رسمياً من اتحاد الكرة الفرنسي قبل لقاء النمسا في أمم أوروبا للتعليق على التصريحات الأخيرة من مجموعة من لاعبيه بخصوص الوضع السياسي في البلاد.

وخرج الرباعي ماركوس تورام، عثمان ديمبيلي، أوليفييه جيرو، وبنجامين بافارد وطالبوا البلاد والشعب بالمشاركة بالانتخابات البرلمانية المقررة في الأيام المقبلة بشكل طاريء بحسب قرار من رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون.

وطالب تورام علناً المنتخبين بعدم التصويت لحزب اليمين المتطرف خوفاً على مستقبل البلاد، وقال إنه شخصياً لن يقوم بالتصويت لهم، ما استدعى التعليق من قبل اتحاد الكرة على تصريحاته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشدد البيان على حرية التعبير للجميع ولكن في نفس الوقت على حياد موقف بعثة المنتخب، وأشار إلى صحة موقف اللاعبين بالمطالبة للجمهور بالمشاركة في العملية التصويتية، ولكن طالب الإعلام بتخفيف حدة الأسألة المتعلقة بالموضوع.

وتفتتح فرنسا مشاركتها في يورو 2024 مساء الأحد عندما تقابل النمسا لحساب المجموعة التي تضم أيضاً هولندا وبولندا الذان يلعبان أيضاً اليوم.