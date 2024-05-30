"آسف جدًا لكم" .. بيان رسمي من لونين يحسم الملف المزعج داخل ريال مدريد

أنشيلوتي الآن أمام خيار وحيد

حسم الأوكراني أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد، الجدل المثار حول حارس عرين النادي الملكي خلال مواجهة بوروسيا دورتموند.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند، السبت المقبل على ملعب استاد "ويمبلي" في لندن، خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم ينضم لونين إلى معسكر ريال مدريد، بعد إصابته بالحمى، حيث يريد الجهاز الفني للفريق بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حماية لاعبيه من أي احتمالية لانتقال العدوى.

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ونشر لونين عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "أنا آسف جدًا لأنني لا أستطيع الاستعداد للمباراة الأكثر أهمية في الموسم والأكثر أهمية في حياتي مع الفريق".

وأضاف: "شكرًا جزيلًا على كل رسائلكم ودعمكم وتشجيعكم! هيا نحو الـ15".

ولم يغادر لونين مع بعثة الفريق المتوجهة إلى لندن، لذلك سيكون خارج التشكيلة الأساسية لريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند، خصوصًا أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، عاد إلى المشاركة في المباريات بشكل قوي بعدما تعافى من إصابته الطويلة.

يذكر أن ريال مدريد عرض على أندري لونين، عقدًا جديدًا يؤمن بقاءه مع الميرنجي حتى عام 2029، لكن الحارس لا يزال مترددًا في قبول العرض، حسبما ذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية.