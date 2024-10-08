بعد الضربة المباغتة.. بيان رسمي من ريال مدريد يحدد طبيعة إصابة ميليتاو

متى يعود؟

كشف نادي ريال مدريد عن طبيعة إصابة المدافع إيدر ميليتاو، والتي كشف عنها بعد سفره إلى البرازيل للمشاركة مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الجارية.

وشارك ميليتاو كبديل في مواجهة ريال مدريد وفياريال يوم السبت الماضي، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، دون أي مشكلات طبية، قبل أن تكتشف إصابته في الفحوصات الخاصة بمنتخب البرازيل.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا إيدر ميليتاو من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص حالته بإصابة عضلية في عضلات الفخذ الرباعية في ساقه اليسرى".

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وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن "مدة غياب اللاعب البرازيلي عن الملاعب سوف تصل إلى أسبوعين".

يشار إلى أن ميليتاو عانى من إصابة عضلية بسبب الحمل الزائد على القدم اليمنى، في فترة التوقف الدولي السابقة، ما أبعده عن الملاعب 10 أيام.