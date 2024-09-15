بيان حاد من باريس سان جيرمان بشأن "حادثة" نونو مينديش

اللاعب تعرض لحادثة مؤسفة

أصدر باريس سان جيرمان الفرنسي بيانًا رسميًا بشأن الحادثة المؤسفة التي تعرض لها نجمه البرتغالي نونو مينديش عقب مواجهة بريست مساء أمس السبت في الدوري الفرنسي.

العملاق العاصمي هزم بريست 3-1 في ملعب حديقة الأمراء مساء أمس، وقد تعرض مينديش عقب اللقاء لإساءات عنصرية بالغة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

اللاعب صاحب الـ22 عامًا هوجم بعبارات مسيئة وعنصرية عبر حسابه على إنستجرام مما دعا ناديه للتدخل وإصدار بيان حاد وصف به ما حدث بغير المقبول أبدًا وأكد على عمله مع الجهات المختصة للاقتصاص من المسؤولين عنه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

TOD

وأضاف البيان "باريس سان جيرمان يُقدم دعمه الكامل للاعبه نونو مينديش بعد استهدافه بتعليقات مسيئة وعنصرية على منصات التواصل الاجتماعي بعد مواجهة أمس أمام بريست، النادي لا يتسامح مع العنصرية أو معاداة السامية أو أي من أشكال التمييز الأخرى. تلك الإهانات العنصرية الموجهة للاعب غير مقبولة على الإطلاق، نحن نقف بحزم بجانب نونو وجميع المتضررين ونعمل مع السلطات والجمعيات المختصة لضمان محاسبة المسؤولين عن أفعالهم".

أتم "لا مكان للعنصرية في كرة القدم وسنواصل التمسك بقيم التسامح والاحترام التي تميز نادينا".