بيان الشرطة يكشف تفاصيل "سعيدة" بخصوص اقتحام منزل ستيرلينج

الكشف عن بيان الشرطة في حادث اقتحام منزل رحيم ستيرلينج نجم منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي.

أكدت الشرطة التي تحقق في واقعة اقتحام منزل النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج أنه تم الإبلاغ عن سرقة مجوهرات وساعات، لكن دون تعرض أي شخص من عائلته للأذى.

النجم الإنجليزي غادر معسكر إنجلترا في كأس العالم 2022 بعد أن اقتحم مجموعة لصوص منزله يوم السبت، وذلك قبل مواجهة "الأسود الثلاثة" أمام السنغال في ثمن نهائي المونديال.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فإن الشرطة أكدت عدم وجود أي شخص في المنزل في وقت السطو، ولم يكن هناك أي تهديد بالعنف على أسرة ستيرلينج.

متحدث باسم ستيرلينج أكد أن تلك الأخبار صدمته، وأضاف: "عندما تم لفت انتباهه إلى الأمر، قرر العودة إلى المنزل لأنه قلق على رفاهية أطفاله".

وجاء في بيان الشرطة: "تم الاتصال بالشرطة قبل الساعة التاسعة مساءً يوم السبت 3 ديسمبر، بعد أن عاد سكان العقار إلى منزلهم واكتشفوا سرقة عدد من الأشياء، بما في ذلك مجوهرات وساعات".

واختتم البيان: "ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الظروف وملابسات الحادث".