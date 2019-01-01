بيانيتش: يوفنتوس يستقر مع ساري

كيف يرى بيانيتش تجربة ساري مع يوفنتوس حتى الآن؟

قال متوسط الميدان الدولي البوسني ونجم نادي يوفنتوس إن الفريق يتجه إلى الاستقرار أكثر يومًا بعد يوم مع المدير الفني ماوريسيو ساري..

وكان يوفنتوس قد قدم أداء هزيلًا من وجهة نظر الكثيرين خلال النصف الأول من الموسم، مما أدى إلى بعض الانتقادات للمدرب السابق لتشيلسي ونابولي وجموده الخططي.

وحول ما حدث مع السيدة العجوز من تقلبات خلال ما مر من الموسم الحالي، أكد ميراليم بيانيتش إن الأمور تتحسن أكثر وتتجه إلى نسق إيجابي مع مرور الوقت.

وأضاف: "ليس من السهل تغيير طريقة اللعب بعد 5 أعوام لعبنا فيها مع ماسيمليانو أليجري، اللعب بطريقة مختلفة تمامًا بالنسبة لساري لا يمكن أن يحدث في يوم وليلة"

وتابع: "االمدرب كان يحتاج إلى بعض الوقت من أجل التعرف علينا أكثر وكذلك من أجل أن نتعود على طريقته، وأعتقد أن الأمور قد أصبحت أفضل مقارنة بين بداية الموسم والآن"

وأردف: "لقد بات يستخدم الثلاثي كرستيانو رونالدو وديبالا وهيجواين معًا في الأمام، رغم أنه لم يكن مقتنعًا بذلك في البداية، ولكننا حققنا الكثير من النقاط معهم والأمر في يد المدرب في النهاية"

فيديو | ماندجوكيتش يصل الدوحة لبدء مغامرته الجديدة مع الدحيل

يذكر أن ماوريسيو ساري قد تولى تدريب إلى يوفنتوس بداية الموسم الحالي، وذلك بعد 5 سنوات قضاها اليوفي مع ماسيمليانو أليجري سيطر فيها تمامًا على المشهد المحلي في إيطاليا.