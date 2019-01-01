بيانيتش ورقة يوفنتوس الجديدة لضم بوجبا؟

يوفنتوس يُحاول إعادة بناء خط وسطه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن يوفنتوس عازم على إعادة بناء خط وسطه الموسم القادم، ويبدو أنه تألق بول بوجبا مع مانشستر يونايتد مؤخرًا لم يُخرجه من حسابات السيدة العجوز.

ونجح يوفنتوس حسب العديد من المصادر في التوقيع مجانًا مع آرون رامسي الذي سينتهي عقده مع آرسنال خلال الصيف القادم، لكن يوفنتوس لم يتوقف هنا ومازال يُطارد لاعبه الفرنسي السابق.

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وأوضحت صحيفة توتوسبورت أن إدارة الفريق البيانكونيري تريد أن تجمع بين رامسي وبوجبا في وسط الفريق، ولذلك ستتخلى عن الثنائي سامي خضيرة وميراليم بيانيتش، رغم أن الأخير جدد عقده حديثًا مع النادي وحتى عام 2023.

ويجد الدولي البوسني اهتمامًا من العديد من الأندية أبرزها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، ولذا يرغب يوفنتوس في استخدامه في صفقة تبادلية مع اليونايتد بهدف إقناع إدارة ملعب أولد ترافورد في التخلي عن بوجبا الذي يعيش أيامًا ممتازة تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشار الذي خلف جوزيه مورينيو.