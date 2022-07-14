بيانيتش يصدم النصر بمفاجأة في برشلونة

احتمالية انتقاله للدوري السعودي تبدو ضعيفة

مفاجاة سارة في تدريبات برشلونة، ولكنها تبدو غير سعيدة لنادي النصر السعودي، والسبب لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش العائد من بشكتاش.

بيانيتش قضى الموسم الماضي بصفوف بشكتاش على سبيل الإعارة، ليعود مرة أخرى للفريق الكتالوني وسط حالة من الغموض حول مستقبله وما سيحدث معه.

إدارة النادي قررت وضع اللاعب على قائمة البيع، وسط اهتمام من بعض الأندية على رأسها النصر السعودي وفريقه السابق ليون.

هل يستمر بيانيتش في برشلونة؟

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن البوسني كان من المفاجآت الإيجابية بالنسبة للمدرب تشافي هيرنانديز في تدريبات برشلونة بعد عودته من الإعارة.

وهو ما دفعه للاعتماد عليه بالجولة التحضيرية مع القيام بدعوته للسفر مع الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب مستواه وسلوكه في الدورات التدريبية الذي أقنع تشافي.

وبعدما تم استدعاء اللاعب لخوض المباراة الودية في أولوت، أمس، الأربعاء، تسبب ظهوره بشكل جيد في زيادة احتمالات استمراره.

علاقة طيبة مع تشافي

أشارت الصحيفة الإسبانية إلى سعادة بيانيتش بالعلاقة الجيدة التي تربطه بتشافي والجهاز الفني للفريق، عكس ما حدث له خلال حقبة المدرب السابق رونالد كومان.

ومن المتوقع أن يستمر اللاعب مع برشلونة في حالة تألقه بالفترة التحضيرية، وقد يتم استخدامه في العديد المناسبات كتعويض للرحيل المحتمل لفرينكي دي يونج.

وسيتم الاعتماد على صاحب الـ32 سنة كذلك كبديل لسيرجيو بوسكيتس كلاعب وسط دفاعي، حيث يراه تشافي مفيدًا بهذا المركز.

ويبقى اللاعب على قائمة البيع رغم كل ذلك، لكن لن يتم التخلي عنه إلا إذا تم التقدم بعرض مثير للاهتمام بالنسبة لبيانيتش وبرشلونة أيضًا.

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